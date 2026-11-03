Повстанці ДР Конго пригрозили вийти з переговорів у Досі — Anadolu Agency

Коаліція повстанських угруповань у Демократичній Республіці Конго, до якої входить M23, заявила, що може вийти з мирних переговорів із владою країни в Досі. Причиною назвали можливе проведення урядом референдуму щодо зміни Конституції.

Про це в місті Гома заявив Фронт за відновлення нації (FRN), який очолює колишній президент ДР Конго Жозеф Кабіла, повідомляє Anadolu Agency. Заява пролунала після зустрічі представників фронту з посадовцями ООН на чолі з Джеймсом Своном, керівником миротворчої місії ООН у Конго MONUSCO.

Зустріч у Гомі

Свон прибув до контрольованої повстанцями Гоми в понеділок для консультацій щодо захисту цивільного населення, гуманітарного доступу та моніторингу припинення вогню. У зустрічі також брали участь віцепрезиденти FRN Корнель Нангаа та Бертран Бісімва.

FRN офіційно створили минулого місяця на заміну Альянсу річки Конго та руху M23. За оцінкою аналітиків, зустріч стала помітним дипломатичним контактом із Кабілою. Вона відбулася через кілька днів після того, як США та європейські держави через Міжнародну контактну групу щодо регіону Великих озер засудили новостворену коаліцію.

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Референдум і переговори

Бертран Бісімва заявив, що учасники коаліції висловили занепокоєння можливими змінами Конституції, які, на їхню думку, можуть дати президентові Феліксу Чісекеді змогу балотуватися на третій термін. За його словами, зобов'язання, узгоджені в межах процесу в Досі, ґрунтуються на чинній Конституції, а її зміна призведе до краху мирного процесу.

Група також закликала ООН звернутися до Чісекеді з проханням врахувати потенційні ризики для переговорів. Минулого тижня Сенат ДР Конго одностайно схвалив суперечливий закон про референдум, який, на думку критиків, може дозволити президентові претендувати на третій термін.

У листопаді 2025 року уряд ДР Конго та M23 за посередництва Катару підписали в Досі рамкову мирну угоду. Водночас, за даними місцевих джерел, безпекова ситуація на місцях залишається нестабільною після посилення боїв між FRN та урядовими силами.

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