Повстанське угруповання «Конвенція за народну революцію» заявило, що вирішило зупинити наступ на місто Буниа, адміністративний центр провінції Ітурі на сході Демократичної Республіки Конго. Воно також повідомило про рішення відійти з районів, нещодавно захоплених після кількох днів інтенсивних боїв з урядовими силами, повідомляє Anadolu Agency.

Захоплення Іга-Бар'єр

За день до заяви повстанці захопили ключовий населений пункт Іга-Бар'єр, розташований приблизно за 25 кілометрів на північ від Буниа. Джерело характеризує цю місцевість як стратегічну. Після боїв урядові війська відступили в напрямку адміністративного центру провінції.

У заяві «Конвенції за народну революцію» одним із мотивів цього рішення назвали зобов'язання, взяте під час переговорів із владою в Кіншасі за посередництва президента Уганди Йовері Мусевені. За повідомленнями медіа, відновлення боїв від вихідних змусило тисячі цивільних залишити домівки та прямувати до Буниа. У неділю угруповання, за цими даними, також захопило населені пункти Лопа та Лінджі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори в Уганді

9 жовтня Йовері Мусевені провів в угандійському Ентеббе переговори між лідером угруповання Томасом Лубангою та делегацією високопосадовців уряду й армії ДР Конго. Лубангу у 2012 році Міжнародний кримінальний суд визнав винним у вербуванні та використанні дітей-солдатів. Суд призначив йому 14 років ув'язнення, а в березні 2020 року він вийшов на волю після відбуття покарання.

Лубанга, який перебуває під санкціями ООН, оголосив про створення «Конвенції за народну революцію» у 2025 році, відкривши ще один фронт проти президента Фелікса Чісекеді. Провінція Ітурі також є епіцентром нинішнього спалаху Еболи в ДР Конго та належить до регіонів, які найбільше потерпають від повстанської активності.

Читай нас у