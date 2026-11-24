Повстанці ДР Конго зупинили наступ на Буниа та оголосили про відхід — Anadolu Agency
Повстанське угруповання «Конвенція за народну революцію» заявило, що вирішило зупинити наступ на місто Буниа, адміністративний центр провінції Ітурі на сході Демократичної Республіки Конго. Воно також повідомило про рішення відійти з районів, нещодавно захоплених після кількох днів інтенсивних боїв з урядовими силами, повідомляє Anadolu Agency.
Захоплення Іга-Бар'єр
За день до заяви повстанці захопили ключовий населений пункт Іга-Бар'єр, розташований приблизно за 25 кілометрів на північ від Буниа. Джерело характеризує цю місцевість як стратегічну. Після боїв урядові війська відступили в напрямку адміністративного центру провінції.
У заяві «Конвенції за народну революцію» одним із мотивів цього рішення назвали зобов'язання, взяте під час переговорів із владою в Кіншасі за посередництва президента Уганди Йовері Мусевені. За повідомленнями медіа, відновлення боїв від вихідних змусило тисячі цивільних залишити домівки та прямувати до Буниа. У неділю угруповання, за цими даними, також захопило населені пункти Лопа та Лінджі.
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Переговори в Уганді
9 жовтня Йовері Мусевені провів в угандійському Ентеббе переговори між лідером угруповання Томасом Лубангою та делегацією високопосадовців уряду й армії ДР Конго. Лубангу у 2012 році Міжнародний кримінальний суд визнав винним у вербуванні та використанні дітей-солдатів. Суд призначив йому 14 років ув'язнення, а в березні 2020 року він вийшов на волю після відбуття покарання.
Лубанга, який перебуває під санкціями ООН, оголосив про створення «Конвенції за народну революцію» у 2025 році, відкривши ще один фронт проти президента Фелікса Чісекеді. Провінція Ітурі також є епіцентром нинішнього спалаху Еболи в ДР Конго та належить до регіонів, які найбільше потерпають від повстанської активності.