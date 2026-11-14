Повторні вимушені усмішки під тиском знижували відчуття щастя — ScienceDaily

У США дослідники Університету Флориди з’ясували, що багаторазові вимушені усмішки, особливо за ризику фінансових втрат, можуть бути пов’язані зі зниженням відчуття щастя та посиленням роздратування. В онлайн-експерименті проаналізували дані 1 174 людей, повідомляє ScienceDaily.

Як проводили експеримент

Учасникам показували приємні та неприємні зображення: зокрема кошенят і квіти, а також сцени крадіжок і жорстокого поводження з тваринами. Частина людей мала навмисно усміхатися, а інші могли реагувати природно. Завдання виконували один раз або повторювали десять разів.

Половині учасників повідомили, що недотримання інструкцій щодо усмішки може коштувати їм 2 доларів із винагороди в 6 доларів. Насправді гроші ні в кого не утримували — усі отримали повну суму. Після кожного завдання люди оцінювали власний рівень щастя.

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Ефект залежав від повторення і тиску

Під час перегляду неприємних картинок одна навмисна усмішка дещо покращувала настрій, зокрема й серед тих, кого попередили про можливе зменшення виплати. Водночас за повторення вправи цей ефект слабшав. Коли необхідність усміхатися багато разів поєднували з загрозою фінансових втрат, позитивний вплив зникав.

Для приємних зображень одна усмішка майже не давала додаткового ефекту порівняно з природною реакцією. Натомість у групах, де учасники мусили усміхатися неодноразово або відчували тиск, показники щастя були нижчими, ніж у людей із природною мімікою. За умов перегляду приємних зображень вимушені усмішки також пов’язали з вищими рівнями роздратування та гніву.

Автори дослідження зазначили, що результати можуть пояснювати, чому вимога постійно демонструвати привітність на роботі не завжди покращує емоційний стан працівників.

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