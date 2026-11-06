Пожежа на трубопроводі Pemex у Мексиці травмувала трьох людей — The Rio Times

У місті Тототлан у штаті Халіско на заході Мексики 5 листопада сталася пожежа на трубопроводі державної нафтової компанії Pemex. За попередніми даними, троє людей зазнали тяжких опіків. Про це повідомляє The Rio Times.

Пожежа після витоку пального

Займання почалося приблизно о 19:15 за місцевим часом після витоку пального на трубопроводі Pemex. Аварія сталася на першому кілометрі дороги Тототлан—Окотлан. На місце прибули підрозділи цивільного захисту та пожежної служби штату Халіско, пожежники Тототлана і працівники Pemex.

Рятувальники допомагали персоналу компанії реагувати на витік. Дорогу перекрили, а пожежники працювали, щоб не допустити поширення вогню до житлових будинків поблизу. Про евакуацію мешканців не повідомляли. Також немає офіційної інформації про час, коли пожежу взяли під контроль.

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Стан постраждалих

Двох чоловіків з опіками приблизно 40% поверхні тіла доправили каретами швидкої допомоги до лікарні в Гвадалахарі, столиці штату Халіско. За даними місцевих повідомлень, ще одна постраждала — жінка з тяжкими опіками — звернулася до медичного закладу в сусідньому Окотлані. Її стан медзаклад не підтверджував, як і подальший стан усіх трьох постраждалих.

Посадовці не уточнили, яке саме пальне витікало, який трубопровід був пошкоджений та що спричинило витік. Pemex не коментувала інцидент. Тототлан і Окотлан розташовані у східній частині штату Халіско.

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