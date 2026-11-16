Пожежа в чотириповерховій будівлі на Пхукеті забрала 11 життів — Channel NewsAsia

У Таїланді на курортному острові Пхукет унаслідок пожежі в чотириповерховій комерційній будівлі загинули 11 людей, ще 16 зазнали травм. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на поліцію.

Пожежа почалася вночі

Займання почалося близько 3:30 16 листопада у Патонзі. У будівлі працював ресторан, також там було орендоване житло. Пожежникам знадобилося близько двох годин, щоб узяти вогонь під контроль. Після цього вони виявили тіла 11 загиблих.

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Серед загиблих є громадяни Таїланду та М'янми. Шістнадцятьом постраждалим надали допомогу в лікарні через отруєння димом і травми від уламків скла. За даними Reuters, поліція заявила, що серед загиблих і постраждалих не було туристів.

Причину займання з'ясовують

Поліція розслідує причини пожежі. За інформацією місцевих медіа, вогонь спалахнув у пункті прокату мотоциклів, а потім поширився на решту будівлі.

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