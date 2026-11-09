Пожежа в житловому будинку Тайюаня забрала щонайменше 14 життів — Channel NewsAsia

У китайському місті Тайюань у провінції Шаньсі внаслідок пожежі в житловому будинку загинули щонайменше 14 людей. Займання сталося близько 17:00 у неділю, 8 листопада, повідомляє Channel NewsAsia.

Дані про постраждалих

За даними державного агентства «Сіньхуа», до лікарень доправили 38 людей. У повідомленні, оприлюдненому ввечері в неділю, агентство спершу повідомило про п’ятьох загиблих. У понеділок кількість жертв зросла до 14.

Пожежу ліквідували в неділю, а пошуково-рятувальні роботи завершили. Причину займання встановлюють.

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Кампанія проти пожежних ризиків

Минулого листопада Китай розпочав кампанію з протидії пожежним ризикам у висотних будівлях. Її запустили після масштабної пожежі, що охопила кілька багатоповерхівок у Гонконгу та забрала 168 життів.

Через місяць після цього пожежа в житловому будинку південної китайської провінції Гуандун забрала життя 12 людей. У липні пожежа на взуттєвій фабриці на сході Китаю призвела до загибелі щонайменше 28 людей.

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