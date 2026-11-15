Пожежа знищила 59 наметів у таборі біженців у Лівані — Anadolu Agency

У селищі Бар-Еліас у районі Захле на сході Лівану пожежа знищила всі 59 наметів у таборі сирійських біженців. Без житла залишилися 75 родин — приблизно 486 людей.

Табір знищено повністю

Пожежа сталася в суботу в долині Бекаа. Як повідомляє Anadolu Agency, вогонь охопив увесь табір і знищив усі намети, де проживали біженці із Сирії.

Інформації про постраждалих не надходило. Ліванська влада не коментувала причини займання.

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Повернення сирійських біженців

Ліван приймає значну кількість сирійських біженців від початку конфлікту в Сирії у 2011 році. У січні ліванська влада оцінювала чисельність сирійських біженців у країні приблизно в 1,5 мільйона осіб, із яких майже 880 тисяч були зареєстровані в Агентстві ООН у справах біженців.

У червні 2025 року уряд Лівану запустив програму добровільного повернення сирійських біженців до Сирії. За річним звітом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, до кінця 2025 року з Лівану повернулися або, ймовірно, повернулися понад 500 тисяч сирійських біженців. Майже 240,3 тисячі таких повернень оцінили як добровільні.

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