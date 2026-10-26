Пожежа знищила АЗС і шість транспортних засобів у Ларкані — Dawn

У місті Ларкана в Пакистані в ніч проти неділі пожежа повністю знищила автозаправну станцію Data Petrol Pump & CNG на Емпайр-роуд. Вогонь також знищив фургон, легковий автомобіль і чотири мотоцикли. Загиблих та постраждалих немає, повідомляє Dawn.

Люди залишили територію станції

За даними служби Rescue-1122 та поліції, відвідувачі станції покинули транспортні засоби й вибігли у безпечне місце, щойно полум’я почало швидко поширюватися територією. Працівники АЗС та інші люди також встигли залишити об’єкт до того, як до них дісталося полум’я.

У пожежі згоріли готівка, обладнання, прилади та інше майно станції. Було знищено її підземний резервуар для пального й усю конструкцію об’єкта. Займання викликало паніку серед мешканців прилеглого району та водіїв, які рухалися Емпайр-роуд.

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Причину займання ще встановлюють

Попередня перевірка, за інформацією поліцейських із відділку Market, вказувала, що пожежа могла початися з паливозаправника, який у цей час заповнював підземний бак АЗС. Початкові висновки також припускали, що займання могла спричинити іскра в моторному відсіку цистерни.

Водночас помічник комісара Раджа Хан Куреші заявив, що причину пожежі ще не встановили. За його словами, рішення про формальне розслідування заступник комісара ухвалить після подання звіту попередньої перевірки. Рятувальники регулювали рух транспорту й пішоходів поблизу рибного та овочевого ринків і району Решам-Галі. Гасіння тривало близько трьох годин, після чого розпочали охолодження території.

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