Лісові та торф’яні пожежі в Індонезії загрожують доісторичному печерному мистецтву на острові Сулавесі. Спека та дим можуть прискорити руйнування зображень у вапнякових печерах, повідомляє Channel NewsAsia.

Вогонь поблизу печери

Пожежі поширилися на Південний Сулавесі, де розташовані печери Марос-Панкеп із доісторичними малюнками. За словами пожежника Мухаммада Ікфара, на початку жовтня вогонь горів поблизу однієї з печер понад тиждень і підійшов до неї на відстань до 800 метрів.

У національному парку, який оточує печеру та має статус глобального геопарку ЮНЕСКО, з 30 вересня до 18 жовтня вигоріло понад 270 гектарів. Найбільше від пожеж потерпають Суматра та Борнео, проте вогонь також поширився на Сулавесі.

В Індонезії фіксують найінтенсивніші лісові та земельні пожежі з 2015 року. Сильне явище Ель-Ніньйо підвищило температуру й зменшило кількість опадів, через що ліси та торфовища стали вразливішими до загорянь.

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Загроза стародавнім малюнкам

Археолог Університету Гріффіта Басран Бурхан пояснив, що найбільш руйнівним чинником є тепло. За його словами, навіть без прямого контакту полум’я зі стінописами зміна температури навколо них може прискорити корозію.

Дим також утворює кіптяву, яка осідає на малюнках, закриває їх і робить зображення менш виразними та складнішими для розпізнавання. У печері Марос-Панкеп дослідники Університету Гріффіта датували зображення людиноподібних фігур, що взаємодіють зі свинею, щонайменше 51 200 роками.

На острові Муна поблизу Сулавесі червоний трафаретний відбиток руки датували щонайменше 67 800 роками. Пожежники 22 та 23 жовтня продовжували гасити осередки в інших частинах парку; за словами Ікфара, умови залишалися сухими, а дощів не було.

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