Лісові пожежі в індонезійському Калімантані охопили 60% середовищ існування критично зникаючих борнейських орангутанів. Постраждали, зокрема, здорові ліси біля дослідницької станції Туанан і в національному парку Гунунг-Палунг. Поширенню вогню сприяв надзвичайно потужний Ель-Ніньйо, який висушив рослинність і приніс вітри.

Як повідомляє Nature, в Індонезії вже вигоріло понад 2,8 млн гектарів, а найбільше постраждав Калімантан. У регіоні між липнем і жовтнем сталося приблизно 300 тисяч пожеж. У жовтні рівень токсичних частинок у повітрі був приблизно у 400 разів вищим за рівень, який Всесвітня організація охорони здоров’я вважає безпечним.

Дим і втрата лісів

Приматологиня Ратгерського університету Ерін Фогель, яка відвідала станцію Туанан, розповіла, що під час поїздки значну частину часу допомагала боротися з вогнем. За її словами, густий оранжево-коричневий смог подразнював легені без респіратора, а ліси стали незвично тихими: було чутно лише дерева, що горіли й падали.

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Працівники лісової програми, команди, що працюють з орангутанами, фахівці з фенології та пожежники боролися з вогнем понад два місяці поспіль. На момент розмови з Nature торф’яні ліси Туанана все ще тліли.

Орангутани залишають уражені території

Фогель повідомила, що дослідники бачили орангутанів, які виглядали млявими та хворими. Один самець, за яким науковці спостерігають понад 15 років, перебував на землі й важко дихав. Через кілька днів він, схоже, дещо відновився: їв рослинність і плоди та лазив по деревах.

За словами приматологині, орангутани переміщуються з одних районів до інших. Це може посилити конкуренцію між тваринами за обмежені ресурси та змінити їхню поведінку.

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