Пожежі у США до 2060 року можуть пошкодити або знищити до 449 тисяч споруд — Fortune

У США без додаткових заходів зі зниження ризику лісових пожеж кількість пошкоджених або знищених будинків та інших споруд до середини століття може майже потроїтися. За оцінкою дослідницької групи, у 2026–2060 роках пожежі можуть пошкодити або знищити до 449 тисяч споруд, повідомляє Fortune.

Швидкі пожежі спричиняють найбільші втрати

Дослідники проаналізували супутникові дані про щоденне поширення пожеж у континентальній частині США за 2001–2020 роки. Пожежі, які за одну добу охоплювали понад 4 тисячі акрів, становили 2,7% проаналізованих пожеж. Водночас на них припало 78% задокументованих знищених споруд і 61% зареєстрованих витрат на гасіння.

Стрімке поширення вогню можуть посилювати сильний вітер або легкозаймисті матеріали. За словами авторки матеріалу Вірджинії Іглесіас, навіть короткий період інтенсивного зростання пожежі може мати значні наслідки, незалежно від її остаточної площі.

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Потепління та забудова збільшують ризики

Підвищення температури висушує ґрунти й рослинність, а століття придушення пожеж сприяло накопиченню сухої рослинної маси в лісах, які раніше часто горіли. Дослідники оцінюють, що висушування, пов’язане з діяльністю людини, майже подвоїло площу лісів, вигорілих на заході США у 1984–2015 роках, порівняно зі сценарієм без антропогенної зміни клімату.

Додатковим чинником є розширення забудови в регіонах із найвищим ризиком пожеж. У 1945–2015 роках забудова в таких районах США зросла вдесятеро. Коли жарини потрапляють до житлового району, вогонь може швидко поширюватися між будівлями. Приблизно третина західних районів, яким прогнозують найбільший майбутній ризик, є громадами з низькими доходами.

Серед заходів зі зменшення втрат дослідники називають вогнестійкі покрівлі, вентиляційні отвори із захистом від жарин, очищення простору навколо будинків від сухої рослинності та горючих матеріалів, а також контрольовані випалювання і проріджування лісів.

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