Пожежу на будмайданчику в Абу-Дабі взяли під контроль — The National

В Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, поліція та підрозділи цивільної оборони реагували на пожежу, що спалахнула вдень у п’ятницю, 13 листопада, на будівельному майданчику в районі Аль-Бахія, і згодом взяли її під контроль. Про це повідомляє The National.

Чорний дим було видно з острова Яс

Клуби чорного диму, за даними видання, були помітні з острова Яс, поки екстрені служби брали вогонь під контроль. У The National зазначили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пожежа на складі в Аль-Мафраку

Раніше того самого дня екстрені служби також працювали на місці пожежі на складі в районі Аль-Мафрак в Абу-Дабі. Про цей випадок поліція емірату повідомила в оновленні у соціальній мережі X.

Поліція Абу-Дабі закликала людей отримувати відомості про пожежі лише з офіційних джерел.

Читай нас у