Позивач у Кенії просить зупинити відбір гендиректора TSC — Nation Kenya

У Кенії позивач Еванс Морара Ньянгонго просить Суд з питань праці та трудових відносин у Кісії призупинити відбір постійного генерального директора Комісії з питань працевлаштування вчителів (TSC) до розгляду його заяви, повідомляє Nation Kenya.

Ньянгонго стверджує, що нове оголошення про вакансію, оприлюднене 29 вересня 2026 року, не було належним чином схвалене та формально не скасовувало попереднього оголошення від 6 травня 2025 року. Він також ставить під сумнів повноваження голови TSC публікувати ці оголошення.

Вимога призупинити відбір

Позивач просить зупинити приймання заявок, формування короткого списку кандидатів, співбесіди, відбір і призначення нового секретаря та генерального директора TSC до остаточного рішення у справі. Він також заявив про можливий конфлікт інтересів у виконувачки обов’язків генерального директора Евелін Мітеї, якщо вона претендуватиме на посаду. Суд іще не визначився щодо цих тверджень.

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Новий конкурс передбачав завершення подання заяв 30 жовтня 2026 року. TSC досі не призначила постійного наступника Ненсі Мачарії, яка залишила посаду в червні 2025 року. Відтоді обов’язки генерального директора виконує Мітеї.

Попередню процедуру визнали незаконною

Попередній відбір уже став предметом кількох судових розглядів. У січні 2026 року Суд з питань праці та трудових відносин у Момбасі відхилив позов Томаса Мосомі Оюгі, який оскаржував вимогу про наявність ступеня у сфері освіти. У лютому Високий суд у Кіамбу зупинив відбір за іншим позовом.

17 вересня суд визнав первинну процедуру незаконною та зобов’язав TSC повторно оголосити конкурс. Суддя Дора Чепквоні встановила, що травневе оголошення 2025 року давало кандидатам 13 днів на подання заяв замість мінімальних 14 днів, передбачених кадровим посібником комісії. Суд також вказав на відсутність інформації про запропоновану винагороду, водночас підтвердивши вимогу про ступінь у сфері освіти та щонайменше 10 років відповідного досвіду.

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