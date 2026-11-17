Федеральний позов проти Селени Гомес, Менді Тіфі та Даніелли Пірсон — співзасновниць стартапу Wondermind — було відкликано в повному обсязі. Як повідомляє Variety, це підтвердив адвокат Гомес Метью С. Розенгарт.

Згідно із судовими документами, позивачі добровільно відмовилися від позову з відмовою від права повторно подати його. За словами Розенгарта, Гомес задоволена припиненням справи та прагне рухатися далі.

Звинувачення інвесторів

Позов у серпні подали компанії Wondermind SRS 44 LLC і Bespoke Wondermind SPV I LLC. Вони звинувачували Гомес, Тіфі — матір співачки — та Пірсон у нібито обмані інвесторів стартапу у сфері ментального здоров’я.

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Позивачі стверджували, що команда Wondermind нібито неправдиво представляла перспективи компанії та її структуру управління. Зокрема, вони заявляли, що Гомес і Тіфі залучили від них близько 1,2 млн доларів.

Позиція захисту

Раніше Розенгарт заявляв, що твердження про нібито шахрайство чи інші неправомірні дії з боку Гомес є безпідставними фактично та юридично. Він також повідомляв, що захист домагатиметься відхилення претензій до співачки.

Гомес, Тіфі та Пірсон заснували Wondermind у 2021 році, щоб зробити ресурси з ментального здоров’я доступнішими.

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