У Беверлі-Гіллз закрили позов проти Cardi B та Offset щодо зйомок кліпу в розкішному маєтку. Справу припинили після того, як сторони уклали конфіденційну угоду про врегулювання спору, повідомляє Rolling Stone.

Конфіденційне врегулювання

Джерело видання підтвердило, що домовленість сторін має конфіденційний характер. Її досягли після того, як у квітні обидві сторони повідомили судді про готовність до медіації, а також за кілька тижнів до судового розгляду, запланованого на 5 січня. Представники обох сторін не надали коментарів Rolling Stone.

Суть претензій власника

Власник нерухомості Bi LLC подав позов у 2024 році. Компанія стверджувала, що представники артистів анонімно забронювали скляно-алюмінієвий маєток, заявивши про намір зняти відео для TikTok за тарифом для такого ролика. За версією позивача, Cardi B та Offset згодом використали виразну архітектуру будинку як центральний елемент професійного кліпу на пісню Like What.

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Cardi B заперечувала ці твердження у соцмережі X. Вона заявляла, що заплатила 10 тисяч доларів готівкою за 24-годинну оренду та окремо сплатила за додаткову годину. Співачка також стверджувала, що власники й рієлтори були присутні на знімальному майданчику впродовж усього часу.

У лютому 2025 року суддя відмовився закрити справу на ранній стадії. У рішенні зазначалося, що позов достатньо обґрунтовує твердження про те, що власник покладався на заяву про зйомки TikTok-відео, хоча фактично було відзнято професійний музичний кліп. У позові також вказувалося, що Like What за шість місяців набрав понад 26 мільйонів переглядів на YouTube.

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