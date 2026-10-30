PPP закликала опозицію долучитися до комітету з виборчих реформ — Dawn

У Пакистані делегація Пакистанської народної партії (PPP) зустрілася з лідером опозиції в Сенаті Алламою Раджею Насіром Аббасом і закликала опозицію приєднатися до запропонованого парламентського комітету з виборчих реформ. Як повідомляє Dawn, за словами сенаторки Шеррі Рехман, Аббас заявив, що відповість на пропозицію після консультацій.

Запрошення для опозиції

До делегації PPP увійшли генеральний секретар партії Найяр Бухарі, сенатор Вакар Мехді, Надім Афзал Чан і сенаторка Шеррі Рехман. Рехман заявила, що всі політичні партії мають бути представлені в комітеті.

За її словами, PTI бойкотує парламентські комітети, тому представники PPP закликали партію приєднатися до нового органу, активно працювати в ньому, висловити свої застереження та запропонувати реформи. Рехман також сказала, що участь PTI в інших парламентських комітетах могла б посилити роль парламенту.

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Пропозиція Бхутто-Зардарі

Напередодні голова PPP Білавал Бхутто-Зардарі заявив у Національних зборах, що парламент вирішив сформувати комітет із виборчих реформ на прохання його партії. Він закликав лідера опозиції в Національних зборах Мехмуда Хана Ачакзая призначити представника до комітету, оскільки опозиція називала можливі фальсифікації на виборах фундаментальною проблемою.

Інша делегація PPP також запросила Ачакзая долучитися до роботи комітету. За словами Раджі Первеза Ашрафа, Ачакзай попросив час для консультацій перед відповіддю. Рехман зазначила, що Аббас привітав делегацію, подякував Бхутто-Зардарі та також пообіцяв відповісти після консультацій.

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