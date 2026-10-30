Працівника FCDA засудили на 7 років за шахрайство із землею — Premium Times Nigeria

Високий суд Федеральної столичної території в Абуджі, Нігерія, засудив працівника Федерального управління розвитку столиці (FCDA) Кінслі Еселебора до семи років ув’язнення у справі про обман покупця земельних ділянок із використанням підроблених документів. Суддя A.O. Муса визнав його винним за всіма п’ятьма пунктами обвинувачення, повідомляє Premium Times Nigeria.

Вирок за п’ятьма пунктами

За трьома пунктами обвинувачення Еселебору призначили по сім років ув’язнення, ще за двома — по два роки. Усі строки мають відбуватися одночасно, а можливості сплатити штраф замість ув’язнення суд не передбачив.

Справу порушили через продаж Мозесу Осіначі двох земельних ділянок — №383 і №424 — у районі Kubwa District Central Annex в Абуджі. Еселебор працював у департаменті міського та регіонального планування FCDA. За матеріалами справи, він представляв ділянки як справжні об’єкти для продажу, хоча не мав чинного права передавати їх покупцеві.

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Документи та переказ коштів

Як стверджувала сторона обвинувачення, Еселебор використав два документи про відчуження майна, оформлені на імена Юсуфа Лавана та Адегоке Асіваджу, щоб переконати Осіначі в справжності ділянок. Покупець переказав кошти за них із рахунку своєї компанії Moscow International Services Limited.

Коли Осіначі спробував отримати ділянки, він з’ясував, що продавець не мав законного титулу для їх передання. За інформацією видання, Еселебор повідомив, що знав про інших претендентів на ці ділянки, та пообіцяв надати альтернативні, однак цього не зробив. Після вимоги повернути кошти Осіначі звернувся до Комісії з економічних і фінансових злочинів Нігерії, яка розслідувала справу та підтримувала обвинувачення в суді.

Спершу, у березні 2021 року, справа містила три пункти про одержання грошей шляхом обману. Згодом обвинувачення розширили до п’яти пунктів, додавши два епізоди щодо використання підроблених документів як справжніх.

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