Група старших співробітників Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC), штаб-квартира яких розташована в Аддис-Абебі, Ефіопія, закликала не перепризначати генерального директора Жана Касею на другий чотирирічний термін. Його чинний мандат спливає у лютому, а керівна рада організації має розглянути питання перепризначення 22 листопада, повідомляє Health Policy Watch.

Петиція співробітників

У петиції, яку поширили від імені «стурбованих старших співробітників», стверджується, що оцінювання роботи Касеї, проведене у квітні, має юридичні та процедурні вади. Документ підписав голова Комісії Африканського Союзу Махмуд Алі Юсуф, хоча він обійняв посаду лише у березні 2025 року, а оцінювання охоплює весь період роботи Касеї у 2023–2026 роках.

Джерела видання, серед яких чинні та колишні працівники Africa CDC, заявили про ймовірний тиск на персонал, переведення працівників, які ставили під сумнів рішення керівництва, та призначення без належних процедур. Троє співрозмовників також стверджували, що Касея погрожував двом високопоставленим дипломаткам Комісії Африканського Союзу. Africa CDC не відповів безпосередньо на запитання про ці твердження, але наголосив, що генерального директора не відсторонювали, не карали та не відправляли у відпустку з моменту його призначення у квітні 2023 року.

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Відповідь Africa CDC

Організація відкидає твердження про значну плинність кадрів. Там заявили, що від 2023 року посади залишили двоє директорів, тоді як сімох було найнято, а штат зріс із 262 співробітників у 2023 році до 620 у 2026-му. Africa CDC також пояснив, що частина контрактів залежить від донорського фінансування, а строкові призначення дають змогу швидко залучати персонал під час активних спалахів хвороб.

Зауваження аудиторів

Лист Ради зовнішніх аудиторів Африканського Союзу щодо року, який завершився 31 грудня 2025 року, вказав на 49 недоліків у фінансовому управлінні Africa CDC. Зокрема, аудитори звернули увагу на слабкий контроль за витратами на поїздки: із 8,8 млн доларів, витрачених на авіаквитки у 2025 році, квитки на 1,78 млн доларів бронювали із запізненням. Ще 298 квитків, за даними аудиторів, були запитані після дати вильоту. Різниця між обліком Africa CDC та даними Ethiopian Airlines становила 1,56 млн доларів.

У листі аудиторів зазначено, що наприкінці 2025 року залишок коштів організації становив 52,9 млн доларів. Водночас у річному звіті Africa CDC йдеться про грантовий портфель на 463 млн доларів, який охоплював 66 активних грантів.

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