Працівники Amazon та їхні прихильники розпочали страйки й демонстрації більш ніж у 20 країнах у Чорну п’ятницю — один із найактивніших періодів року для онлайн-торгівлі. Учасники акцій вимагають підвищення оплати праці, безпечніших умов роботи та гарантій профспілкових прав, повідомляє Anadolu Agency.

Акції триватимуть до Cyber Monday

Чотириденну кампанію Make Amazon Pay організували UNI Global Union і Progressive International. За даними організаторів, вона триватиме до Cyber Monday.

Німецька профспілка ver.di закликала до страйків на 11 об’єктах Amazon. Профспілки в Індії анонсували мітинги щонайменше у 23 місцях країни. Демонстрації також запланували в Польщі, Бразилії, Японії та Південній Африці. Американська профспілка Teamsters має провести протести в Лос-Анджелесі та Чикаго в понеділок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вимоги та позиція компанії

Кампанія, що проходить сьомий рік поспіль, закликає Amazon визнати право працівників на колективні переговори, поліпшити безпеку на робочих місцях, сплачувати справедливу частку податків і враховувати екологічний вплив своєї діяльності.

Акції відбуваються через два тижні після того, як близько 800 працівників складів Amazon у канадській провінції Британська Колумбія уклали перший для компанії в Північній Америці юридично зобов’язувальний колективний договір. Трирічна угода, досягнута через арбітраж, передбачає підвищення зарплат, поліпшення умов відпусток і виплати при звільненні. Amazon у заяві, яку цитує Sky News, зазначила, що пропонує конкурентну оплату, пільги та безпечні умови праці, а також безпосередньо працевлаштовує понад 1,5 млн людей у світі.

Читай нас у