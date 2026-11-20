У Німеччині політична партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) має кілька рахунків у Deutsche Bank. Як повідомляє Der Spiegel, внутрішнє листування банку свідчить, що працівники ще кілька років тому закликали припинити обслуговування цих рахунків. Водночас банк не поспішав із таким рішенням.

Внутрішнє листування

За даними видання, співробітники Deutsche Bank порушували питання про закриття рахунків AfD. У заголовку матеріалу Der Spiegel зазначено, що ці відносини є «цілковито несумісними з нашими цінностями».

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Доступний опис розслідування не містить подробиць листування, зокрема щодо кількості рахунків, дат внутрішніх обговорень або остаточних рішень банку.

Публікація Der Spiegel

Матеріал вийшов 20 листопада 2026 року в серії «Inside Deutsche Bank». Його авторами вказані Марсель Розенбах і Вольф Відманн-Шмідт. У заголовковому оформленні публікації також згадано лідера AfD Тіно Хрупаллу, поруч із яким наведено слова «Mehr als unglücklich».

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