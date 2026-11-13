Працівники пробації Англії та Уельсу проголосували за страйк — The Guardian

Працівники служби пробації в Англії та Уельсі, що входять до профспілки Napo, проголосували за страйк через рівень оплати праці та надмірне робоче навантаження. Як повідомляє The Guardian, профспілка також підтримала обмеження понаднормової роботи й інші форми протесту без припинення роботи, які, ймовірно, почнуться 23 листопада. Повноцінний страйк планують провести пізніше.

Голосування щодо зарплати й навантаження

Napo заявила, що провела голосування через запропоноване міністрами підвищення зарплати на 5%, яке профспілка назвала недостатнім, а також через відсутність скорочення навантаження. Профспілка вимагала підвищити оплату праці на 12%.

За дії без страйку щодо оплати праці проголосували 85% учасників голосування, за страйк — 74%. У голосуванні щодо навантаження 87% підтримали дії без припинення роботи, а 75% — страйк.

Генеральний секретар Napo Іан Лоуренс заявив, що результати відображають невдоволення працівників оплатою праці та станом робочого навантаження. За його словами, воно було кризовим ще до запровадження нової схеми дострокового звільнення ув’язнених. У Napo також заявили, що зарплати працівників пробації стагнували з 2010 року, а працівники рецепції отримують лише трохи більше за мінімальну зарплату.

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Тиск через дострокове звільнення ув’язнених

Працівники пробації контролюють поведінку правопорушників, їхню реабілітацію та електронні браслети, а також можуть повертати їх до в’язниці за нові правопорушення або порушення умов звільнення. Після запуску в жовтні схеми дострокового звільнення, покликаної зменшити переповненість в’язниць, тиск на цих працівників зріс. До кінця року за цією схемою мають звільнити близько 2 500 правопорушників, серед яких є особи, засуджені за сексуальні злочини, домашні кривдники та сталкери.

Міністерство юстиції повідомило, що набирає ще 1 300 стажерів-офіцерів пробації на 2026–2027 фінансовий рік у межах інвестиційного пакета на 700 млн фунтів стерлінгів, розрахованого до 2028–2029 фінансового року. У відомстві заявили, що мають плани на випадок протестних дій, аби правопорушники й надалі перебували під таким самим суворим наглядом.

Institute for Government зазначив, що повільні темпи найму персоналу означають, що працівники пробації залишаються перевантаженими та не готовими впоратися з додатковим попитом. Станом на березень 2026 року у дев’яти підрозділах служби пробації, або 8% від їхньої загальної кількості, рівень вакансій становив щонайменше 40%.

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