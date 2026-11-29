Після підрахунку 12,6% голосів на парламентських виборах в Іспанії правоцентристська Народна партія та ультраправа Vox, за попередніми даними, можуть сформувати урядову більшість у 350-місцевому парламенті країни.

Прогноз розподілу мандатів

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, Народній партії прогнозували 129 депутатських місць, а Vox — 47. Разом це становило б 176 мандатів, що давало б партіям більшість у парламенті. Як повідомляє Politico, за таких показників дві політичні сили можуть сформувати коаліцію.

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Результат соціалістів

Соціалістам прем’єр-міністра Педро Санчеса прогнозували 113 місць у парламенті. Голосування відбулося в неділю, 29 листопада. У Мадриді проголосував лідер опозиції та президент Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо. Підрахунок голосів на момент публікації тривав, тому дані залишалися попередніми.

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