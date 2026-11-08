Правитель Шарджі представив 219-ту книгу, написану за п’ять днів — The National

Правитель Шарджі шейх Султан бін Мухаммад Аль-Касімі представив свій 219-й опублікований твір — історичний роман Al Julanda Khalid bin Sultan Al Qasimi. Презентація відбулася на Міжнародному книжковому ярмарку в Шарджі за участю заступника правителя Шарджі шейха Султана бін Ахмеда Аль-Касімі та голови Управління книги Шарджі шейхи Бодур Аль-Касімі.

Як повідомляє The National, автор сказав, що написав роман за п’ять днів, а на його друк знадобилося пів дня. Книгу у п’яти розділах видало Al Qasimi Publications.

Історія шейха Халіда

Роман присвячений шейху Халіду бін Султану бін Сакру Аль-Касімі — постаті XIX століття. Оповідь, заснована на історичних документах, охоплює 38 років його життя: усунення від влади, морські подорожі, ув’язнення та спроби возз’єднатися з коханою дитинства.

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Події книги розгортаються в Шарджі, Рас-ель-Хаймі, Маскаті та Ленге — історичному портовому місті на південному узбережжі Ірану. Один з епізодів розповідає про порятунок незнайомця, який тонув біля узбережжя Маската. Інша сюжетна лінія присвячена коханню Халіда до Аміни бінт шейха Абдулли бін Мохсена Аль-Зайна: після їхньої розлуки вона вийшла заміж за правителя Ленге, а після смерті чоловіка померла ще до того, як її шлюб із Халідом міг відбутися.

Походження назви

Назва роману походить від прізвиська Аль-Джуланда, яке з часом стало відомішим за ім’я героя. За книгою, це ім’я Халіду дала Махра бінт Ібрагім Аль-Марзукі — дружина його батька, яка допомагала його виховувати. Прізвисько пов’язане з Аль-Джуландою Аль-Азді, доісламським правителем Оману, та відображає оманське походження її родини.

Шейх Султан заявив, що протягом 54 років займається історичними й літературними дослідженнями. Він також закликав студентів і молодих дослідників працювати з первинними джерелами та історичними документами. Оман цього року став почесним гостем книжкового ярмарку в Шарджі.

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