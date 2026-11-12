Правляча коаліція Японії почала переговори про атомні підводні човни — The Japan Times

Правляча коаліція Японії почала переговори щодо перегляду оборонної стратегії країни. Однією з центральних тем стало можливе придбання для Морських сил самооборони підводних човнів із ядерними енергетичними установками, повідомляє The Japan Times.

Японська інноваційна партія, молодший партнер коаліції, закликає запровадити субмарини з «рушійними установками нового покоління» та перейти від дизельних човнів до оснащених ядерними реакторами. За даними видання, ця ідея має значну підтримку і в Ліберально-демократичній партії.

Оновлення оборонних документів

Якщо коаліція досягне домовленості, потребу в таких підводних човнах можуть зафіксувати в оборонних документах, які мають переглянути до кінця року. Йдеться про Національну стратегію безпеки, Національну оборонну стратегію та Програму нарощування оборонного потенціалу.

Підводні човни з ядерними енергетичними установками швидші за дизельні, можуть виробляти більше електроенергії для бортових систем і довше залишатися під водою. Нині такі човни експлуатують США, Велика Британія, Франція, Китай, Російська Федерація — держава-агресор, а також Індія. Австралія та Південна Корея також працюють над отриманням таких можливостей.

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Витрати, кадри та законодавчі обмеження

Водночас реалізація задуму потребуватиме значних ресурсів. Японія не має необхідної внутрішньої інфраструктури для розробки та обслуговування атомних підводних човнів, хоча країна є одним зі світових лідерів у технологіях звичайних субмарин.

Окремою проблемою є потреба в інженерах-ядерниках, фахівцях з обслуговування реакторів, інспекторах і персоналі для навчання. Додатковим викликом є старіння населення та труднощі з набором до Сил самооборони.

Чинне тлумачення японського Закону про основи атомної енергетики забороняє використовувати ядерні установки в нецивільних цілях. Тому уряду доведеться врегулювати це законодавче питання, перш ніж перейти до закупівель. Ініціатива також може спричинити політичні дискусії через суспільне занепокоєння ядерними технологіями та ризиком аварій.

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