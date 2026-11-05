Правляча партія Коста-Рики не заблокувала новий термін судді Солано — The Rio Times

Законодавча асамблея Коста-Рики 4 листопада не змогла заблокувати поновлення повноважень судді Верховного суду Патрисії Солано, яка очолює кримінальну палату суду — Sala Tercera. Вона автоматично розпочне другий восьмирічний термін 6 листопада.

Для відмови в поновленні повноважень Солано необхідно було щонайменше 38 голосів із 57 депутатів однопалатного парламенту. Проти її поновлення проголосували 30 депутатів правлячої партії Pueblo Soberano, повідомляє The Rio Times.

Голосування в парламенті

Pueblo Soberano має 31 місце в Законодавчій асамблеї, однак один її депутат був відсутній під час голосування. Навіть за підтримки всіх присутніх представників партія не могла самостійно набрати необхідні дві третини голосів.

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До голосування парламентський комітет із судових призначень рекомендував не поновлювати повноваження Солано, зокрема за голосами депутатів правлячої партії. Опозиційні сили захищали її роботу та називали спробу усунення політично мотивованою.

Аргументи сторін і робота судді

Депутати правлячої партії заявляли, що незалежність судової влади не має бути захистом від відповідальності за повільну роботу судів. Критики їхньої ініціативи пов'язували її з голосуванням Солано в липні 2025 року: тоді вона була однією з трьох суддів, які підтримали скасування імунітету тодішнього президента Родріго Чавеса, щоб він міг постати перед судом у кримінальній справі.

Патрисія Солано працює в судовій системі з 1988 року. До Верховного суду її вперше обрали 6 листопада 2018 року — також 38 голосами. Із червня 2020 року вона очолює Sala Tercera, палату, що розглядає апеляції у кримінальних справах. Разом із нею Законодавча асамблея поновила повноваження суддів Хулії Варели та Хорхе Араї, попри заперечення правлячої партії.

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