На місцевих виборах у Тайвані 28 листопада правляча Демократична прогресивна партія здобула перемогу в 10 із 22 перегонів за посади мерів і голів округів. Це на п’ять більше, ніж партія мала за підсумками попередніх місцевих виборів чотири роки тому, повідомляє UPI.

Опозиція зберегла Тайбей

Основна опозиційна партія Гоміньдан виграла 10 перегонів, тоді як на попередніх виборах мала 14 перемог. Водночас вона зберегла контроль над столицею Тайбеєм і сусіднім Новим Тайбеєм.

Мер Тайбея Чан Ваньань, представник Гоміньдану, переобрався на другий термін, перемігши кандидата Демократичної прогресивної партії Пума Шеня. Шень — колишній активіст у сфері цивільної оборони, проти якого Китай запровадив санкції. Він також є співзасновником Kuma Academy, що проводить для жителів Тайваню курси цивільної оборони на випадок китайського вторгнення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиції партій щодо Китаю

Демократичну прогресивну партію очолює президент Тайваню Лай Цінде. За даними The Guardian, Комуністична партія Китаю вважає його сепаратистом, який протистоїть планам Пекіна встановити контроль над Тайванем. Китай заявляє, що Тайвань є частиною його території.

Гоміньдан виступає за тісніші відносини з Китаєм, але не підтримує китайське правління над островом. Аналітик International Crisis Group Вільям Ян заявив The Guardian, що успіх Гоміньдану в Тайбеї та Новому Тайбеї стане полегшенням для Китаю.

Після оголошення результатів Пума Шень визнав поразку та заявив, що вибір жителів Тайбея є перемогою для міста й демократії.

Читай нас у