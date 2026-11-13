У Японії правляча Ліберально-демократична партія та її коаліційний партнер, Партія японських інновацій, розпочали робочі переговори про оновлення ключових документів у сфері безпеки. Запропоновані зміни мають посилити військове стримування, підготувати країну до тривалого конфлікту та зменшити вразливість до економічного примусу, повідомляє South China Morning Post.

Очікується, що в грудні уряд схвалить оновлення Стратегії національної безпеки, Стратегії національної оборони та Програми нарощування оборонного потенціалу, ухвалених у 2022 році. Токіо вважає Пекін своїм «найбільшим стратегічним викликом».

Безпілотники, ракети та штучний інтелект

Серед пріоритетів перегляду — безпілотні системи, ракети великої дальності, інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона, а також спроможність підтримувати бойові дії тривалий час. За даними газети Yomiuri, план також передбачає посилення спільних операцій сухопутних, морських і повітряних Сил самооборони Японії.

Особливу увагу хочуть приділити спроможностям, які завадять противнику досягати своїх цілей. Це може мати значення для південно-західних островів Японії, розташованих поблизу Тайваню. Також Токіо планує запровадити в Об'єднаному оперативному командуванні Сил самооборони систему ухвалення рішень на основі штучного інтелекту.

Японія розглядає тіснішу оборонно-промислову співпрацю зі США та можливість розширити виробництво на державних заводах, якими керує приватний сектор. Для подолання нестачі персоналу уряд хоче оптимізувати командування і підрозділи, насамперед у передових формуваннях.

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Видатки та ризик ескалації

За даними Reuters, Японія обговорює оборонну програму обсягом від 70 трлн до 80 трлн єн, або від 437 млрд до 500 млрд доларів, на 2027–2031 фінансові роки. Для порівняння, поточний план передбачає близько 43 трлн єн. Остаточний обсяг фінансування ще не визначили; політики також обмірковують можливість дослідження щодо атомних підводних човнів, але рішення про їх придбання не ухвалювали.

Китай неодноразово критикував заплановані зміни. МЗС КНР 5 листопада звинуватило Токіо у використанні Китаю як приводу для військового розширення та прискоренні ремілітаризації.

Доцентка Університету Тейкьо Місато Мацуока вважає, що Японія прагне підірвати впевненість Пекіна в можливості досягти цілей за допомогою обмеженої сили або економічного тиску. Водночас вона застерегла, що посилення японських спроможностей може викликати китайські військові контрзаходи й посилити регіональну напруженість. За її словами, стримування не може замінити дипломатію чи розв'язати політичні суперечності між двома країнами.

Окрім оборони, Токіо має намір скоротити економічні залежності, які Пекін міг би використати під час кризи. За даними Kyodo News, оновлена Стратегія національної безпеки може включити концепцію «колективної стійкості» — співпрацю з країнами-партнерами та державами, що розвиваються, для диверсифікації постачання критичних мінералів, енергії й продовольства.

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