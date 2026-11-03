Правлячому шиїтському альянсу Іраку загрожує розкол — Asharq Al-Awsat

Правлячому шиїтському Координаційному формату в Іраку загрожує розкол через суперечки довкола прем’єр-міністра Алі аль-Заїді, роззброєння збройних угруповань і розподілу державних посад. Про це з посиланням на джерела, близькі до альянсу, повідомляє Asharq Al-Awsat.

За словами співрозмовників видання, всередині об’єднання посилилася поляризація через конкуруючі політичні інтереси, розбіжності щодо фінансової кризи та боротьбу за вакантні й уже розподілені посади. Частина сил підтримує аль-Заїді, тоді як інші ставлять під сумнів його управління державою та, за даними джерел, перешкоджають зусиллям із роззброєння угруповань.

Публічний конфлікт між союзниками

Напруження стало публічним минулої суботи, коли Халід аль-Марсумі, член Альянсу реконструкції та розвитку, закликав притягнути до відповідальності колишнього прем’єр-міністра Нурі аль-Малікі. Аль-Марсумі звинуватив його в руйнуванні суспільства та поширенні розбрату, згадавши втрату майже третини території Іраку на користь Даеш у 2014 році, коли аль-Малікі очолював уряд.

Керівник медіаофісу аль-Малікі Хішам ар-Рікабі у відповідь заявив, що опоненти використовують трагедії іракців у політичних суперечках. Тим часом парламентський блок Альянсу реконструкції та розвитку оголосив про призупинення участі в засіданнях парламенту. Він послався на систематичні порушення, безвідповідальну поведінку окремих депутатів і, за його твердженням, кампанію дискредитації альянсу та його керівництва.

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Зброя, посади та зовнішній тиск

Політичний аналітик Іхсан аш-Шаммарі назвав головними джерелами суперечок розподіл посад, розгляд корупційних справ і контроль над зброєю. За його оцінкою, більшість учасників Координаційного формату підтримують збереження озброєння в руках збройних угруповань, хоча таку позицію поділяють не всі партії.

Аналітик також вказав на суперництво за лідерство між Нурі аль-Малікі та колишнім прем’єр-міністром Мухаммедом Шіа ас-Судані. Джерела видання стверджують, що аль-Заїді невдоволений спробами окремих партій обмежити його повноваження та тиснути на нього через боротьбу з корупцією і роззброєння угруповань.

Аш-Шаммарі зазначив, що Іран був головним зовнішнім чинником, який досі стримував розпад Координаційного формату. Водночас він наголосив, що іранський вплив не гарантує збереження альянсу.

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