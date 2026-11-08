Правовласники Елвіса Преслі та видавець Емінема позиваються до Suno — The Verge

Правовласники музики Елвіса Преслі та видавець деяких найвідоміших записів Емінема подали позови проти компанії Suno. Вони стверджують, що сервіс штучного інтелекту незаконно генерує музику й тексти, які імітують цих артистів, повідомляє The Verge.

Претензії правовласників Преслі

Представники правовласників Преслі заявили, що Suno порушила закон штату Теннессі Ensuring Likeness Voice and Image Security Act, відомий як ELVIS Act. За даними видання, цей закон забороняє ШІ-компаніям клонувати голоси співаків.

У позові адвокати стверджують, що Suno закодувала у своїй системі ідентичність, працю, творчість і час артистів та використовує це для заробітку. Вони також заявили, що компанія відтворює без ліцензії за лічені секунди те, на опанування й удосконалення чого виконавцям потрібні роки.

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Позиція Suno

Речниця Suno Кет Маккормак заявила The Verge, що компанія створена для допомоги користувачам у створенні нової оригінальної музики, а не для використання імені чи образу артистів. За її словами, платформа забороняє запити з іменами конкретних виконавців і назвами пісень, а також залучає сторонніх постачальників для перевірки завантажених аудіофайлів і текстів на можливі порушення.

Нові позови подібні до справи, яку у вересні подав Джейсон Ізбелл разом з іншими позивачами. У тій справі позивачі стверджували, що Suno створювала їхні імітації, однак прямо не заявляли про порушення авторського права. The Verge зазначає, що компанія також уже стикається з позовами від Sony, UMG, Ізбелла та Reservoir.

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