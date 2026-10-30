Правозахисник Арнон Нампа отримав понад 34 роки ув’язнення — Channel NewsAsia

У Бангкоку, Таїланд, суд визнав тайського правозахисника й активіста Арнона Нампу винним за новим обвинуваченням в образі монархії. Після цього його сукупний строк ув’язнення перевищив 34 роки, повідомляє Channel NewsAsia.

Новий вирок

За даними правозахисної групи Thai Lawyers for Human Rights, Нампу та ще чотирьох людей засудили до двох років і восьми місяців ув’язнення. Адвокат активіста Крісаданг Нутчарарут підтвердив рішення агентству AFP і зазначив, що обвинувачення пов’язані з протестом 2020 року біля штаб-квартири Siam Commercial Bank.

Троє з п’ятьох засуджених уже відбували окремі покарання за образу монархії. За словами Нутчарарута, новий вирок збільшив загальний строк ув’язнення Нампи до понад 34 років.

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Протести 2020 року

42-річний Нампа здобув відомість під час молодіжних протестів 2020 року, учасники яких вимагали реформувати конституцію, розроблену військовими, а також монархію. Він перебуває за ґратами з 2023 року через кілька вироків у справах про образу монархії, пов’язаних із протестами та його дописами у соціальних мережах.

Під час акції біля Siam Commercial Bank Нампа вимагав більшої прозорості щодо передання акцій банку від Crown Property Bureau. За даними SCBx, король Вачіралонгкорн є найбільшим акціонером материнської компанії Siam Commercial Bank із часткою 23,6%.

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