Ізраїльська правозахисна організація «Комітет проти тортур в Ізраїлі» заявила про систематичне застосування тортур до палестинських затриманих за схвалення влади. Організація стверджує, що ізраїльська правоохоронна система не прагне запобігати таким практикам, повідомляє Anadolu Agency.

Скарги на насильство

У звіті «Заплямована тортурами: палестинські затримані в ізраїльській судовій системі» організація проаналізувала 42 скарги, подати які вона допомогла протягом останнього десятиліття. Вони стосувалися, зокрема, тривалого позбавлення сну, примусового утримання чоловіків і жінок у болісних позах та інших форм тяжкого фізичного насильства.

Комітет заявив, що свідчення, отримані під тортурами, потрапляють із кімнат допитів до поліції, прокуратури, судів і системи утримання під вартою. За твердженням правозахисників, такі матеріали стають частиною справ, впливають на судові рішення та використовуються як підстава для засудження палестинців.

В організації також заявили, що судді можуть бачити синці на затриманих і чути їхні скарги на насильство, але не вживати дієвих заходів для припинення чи розслідування таких випадків. Водночас ці ж суди згодом розглядають докази, здобуті під час допитів.

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Застереження щодо смертної кари

Комітет застеріг, що спроби вперше з 1962 року здійснити страти в Ізраїлі можуть торкнутися палестинців, засуджених на підставі зізнань, отриманих під тортурами, незалежно від їхньої правдивості.

За даними агентства, 30 березня Кнесет остаточно схвалив закон, який передбачає страту палестинських ув’язнених; у травні він набув чинності на окупованому Західному березі. Закон передбачає повішення палестинців, яких військові суди визнають винними в умисному вбивстві ізраїльтян під час нападів, класифікованих Ізраїлем як терористичні. ООН закликала Ізраїль скасувати цей закон, а Human Rights Watch назвала його дискримінаційним.

11 травня Кнесет також ухвалив окремий закон про спеціальний військовий суд для затриманих із сектора Газа, яких обвинувачують у причетності до певних нападів. Він дозволяє виносити смертні вироки більшістю голосів суддів.

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