Правозахисники отримали доступ до секретного реєстру РФ із понад 3 тисячами людей — Meduza English
Правозахисна група «Відділ перший» отримала доступ до конфіденційного реєстру, який веде Росфінмоніторинг Російської Федерації — держави-агресора. До нього внесли людей, яких російська влада підозрює у причетності до тероризму, екстремізму, саботажу або фінансуванні таких дій, повідомляє Meduza.
Реєстр для фінансових установ
На відміну від публічного переліку екстремістів і терористів, цей реєстр не оприлюднювали. За оцінкою «Відділу першого», Росфінмоніторинг веде його на підставі статті 7.4 федерального закону №115-ФЗ про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Рішення про внесення людей до списку ухвалює міжвідомча комісія Росфінмоніторингу з протидії фінансуванню тероризму. Після цього відомство передає переліки фінансовим установам. Реєстр містить персональні дані та рішення комісії.
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Понад 3 тисячі імен
Особи, внесені до закритого списку, можуть зазнавати майже таких самих обмежень, як і фігуранти публічного реєстру, зокрема блокування банківських рахунків. «Відділ перший» опублікував базу даних із пошуком за іменем, де зазначено понад 3 тисячі людей.
Серед них — журналісти Леонід Парфьонов і Андрій Лошак, музиканти Борис Гребенщиков і Віра Мусаелян, кінокритик Антон Долін та режисер Віталій Манський. Юрист «Відділу першого» Євген Смирнов попередив, що внесення до такого реєстру може означати інтерес до людини з боку російських правоохоронних або силових органів і можливе відкриття кримінального провадження.