В Ізраїлі Громадський комітет проти тортур в Ізраїлі (PCATI) у новому звіті звинуватив службу безпеки Шин Бет у катуванні палестинських затриманих під час допитів. Організація також заявила, що підрозділ Міністерства юстиції MAVTAN, який контролює розгляд скарг на допити Шин Бет, приховує такі випадки. Як повідомляє Jerusalem Post, із понад 1680 скарг про жорстоке поводження під час допитів, поданих у 2001–2024 роках, інспектор рекомендував відкрити кримінальні розслідування лише у п’яти випадках.

За твердженням PCATI, усі п’ять справ згодом закрили без висунення обвинувачень, судового розгляду чи вироків. Ізраїльська влада відкинула всі звинувачення в катуваннях, однак визнала, що іноді застосовувалися посилені методи допиту для запобігання неминучим терактам за сценарієм «бомби, що цокає». Влада зазначає, що такий підхід дозволений Високим судом справедливості.

Посилені методи допиту

У відповідях на 37 скарг, поданих PCATI, за якими організація отримала рішення у 2016–2026 роках, MAVTAN у 11 випадках визнав застосування посилених методів допиту. Водночас наглядовий орган дійшов висновку, що ці дії не були катуванням і були виправдані обставинами, пов’язаними з ризиком неминучого нападу.

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PCATI не погоджується з таким підходом і заявляє, що заборона катувань не має винятків незалежно від звинувачень проти затриманого. Організація також вважає, що принцип «бомби, що цокає», який мав би застосовуватися лише у виняткових ситуаціях, використовують значно частіше.

Нагляд за допитами

За даними PCATI, з 2018 року трансляція з частини кімнат для допитів ведеться закритим аудіовізуальним каналом, який іноді випадково переглядає інспектор. Організація стверджує, що ці відеодані не зберігають, тому за наявності скарги затриманого та заперечень допитувачів немає повного об’єктивного запису для перевірки різних версій.

За даними видання, MAVTAN щороку переглядає тисячі годин допитів. Від часу створення органу у 2014 році він у десятках випадків вимагав змінити процедури Шин Бет або оголошував догани співробітникам служби. У MAVTAN вважають, що ці дисциплінарні заходи впливають на кар’єри допитувачів і подальшу практику допитів, тоді як PCATI називає їх недостатніми.

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