У Нідерландах правозахисна організація Safeguard Defenders заявила, що мережа так званих закордонних поліцейських дільниць Китаю не припинила роботи, а розширюється. У доповіді, представленій на щорічному саміті Міжпарламентського альянсу з питань Китаю, йдеться про щонайменше 1 247 офіційно визначених закордонних пунктів зв’язку у щонайменше 91 країні.

Як повідомляє Taipei Times, доповідь «Формула репресій: глобальна мережа Китаю для контролю над громадами» стосується діяльності 74 китайських органів влади та структур Комуністичної партії Китаю. За даними документа, вони діють через визначені пункти зв’язку за вказівкою Відділу єдиного фронту КПК.

Мережа для контролю діаспори

Safeguard Defenders стверджує, що ці структури використовують для спостереження за китайськими діаспорними громадами. Організація зазначила, що наведена кількість може не відображати повного масштабу діяльності, а також назвала неправдивими заяви Пекіна про закриття закордонних поліцейських дільниць.

За даними авторів доповіді, з кінця 2024 року в Китаї ухвалили п’ять нових національних політик, які передбачають розширення такої діяльності за кордоном. У звіті це пов’язують із поширенням системи «сіткового управління», що, за оцінкою організації, використовується для масового нагляду, контролю та придушення.

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Авторка доповіді Лаура Гарт заявила, що цю структуру варто описувати не як окремі поліцейські дільниці, а як «мережеву систему». За її словами, вона продовжує діяти під виглядом легітимних громадських послуг і створює для діаспорних спільнот умови нагляду та примусу.

Пропозиції для демократичних держав

Співзасновник і виконавчий директор Міжпарламентського альянсу з питань Китаю Люк де Пулфорд запропонував демократичним країнам запровадити системи реєстрації іноземних агентів і встановити кримінальну відповідальність за порушення. На його думку, організації, пов’язані з Відділом єдиного фронту КПК, мають реєструватися незалежно від зміни публічної назви.

Він також закликав уряди публікувати щорічні звіти про китайське втручання, створювати канали для повідомлень від постраждалих діаспорних спільнот і розширювати контакти з тайванськими обраними представниками, продемократичними активістами та правозахисниками.

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