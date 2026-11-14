Правозахисники повідомили про 51 загиблого від атак хуситів у Таїзі — Anadolu Agency

Таїзький центр прав людини заявив, що внаслідок атак хуситів у південно-західній єменській провінції Таїз за період з 1 до 12 листопада загинула 51 цивільна людина, ще 85 дістали поранення. Як повідомляє Anadolu Agency, центр пов’язує втрати з ударами балістичними ракетами, артилерійськими обстрілами, снайперським і стрілецьким вогнем, а також мінами.

Втрати серед дітей і жінок

За даними центру, серед загиблих були 13 дітей і троє жінок. Серед 85 поранених — 30 дітей та 16 жінок.

Правозахисники також заявили, що три атаки на ринок Аль-Наджд у районі Аль-Місрах, село Аль-Атауер у районі Хайфан і народний ринок Аль-Хадара в районі Аль-Вазія призвели до загибелі 43 цивільних та поранення ще 30 людей.

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Інші заявлені наслідки атак

У заяві центру йдеться також про викрадення цивільних, рейди на будинки, руйнування окремих осель, а також атаки на майно, медичні й освітні заклади. Хусити не надали негайного коментаря щодо наведених даних.

Єменські збройні сили заявили про намір продовжувати операцію «Світанок Ємену», розпочату 5 жовтня. За словами голови Президентської керівної ради Рашада аль-Алімі, її метою є відновлення державних інституцій, що перебувають під контролем хуситів, і повернення контролю над столицею Саною. Бої між урядовими силами та хуситами посилилися з липня, особливо в провінції Таїз.

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