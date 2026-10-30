Правозахисники розкритикували кандидатуру Нуссейбе на посаду генсека ООН — The Guardian

Суданська діаспора та міжнародні правозахисні організації розкритикували кандидатуру еміратської дипломатки Лани Нуссейбе на посаду генерального секретаря ООН. Критики пов’язують свої заперечення з тим, що Нуссейбе заперечувала звинувачення у підтримці Об’єднаними Арабськими Еміратами воєнізованих Сил швидкої підтримки в Судані, повідомляє The Guardian.

ОАЕ висунули Нуссейбе минулого тижня на заміну Антоніу Гутеррешу, чий другий п’ятирічний термін на посаді генсека ООН завершується цього року. До 2024 року Нуссейбе була представницею ОАЕ при ООН.

Критика через війну в Судані

Правозахисні організації протягом кількох років документували докази, які, за їхніми даними, свідчать про підтримку ОАЕ Сил швидкої підтримки. Це формування воює проти суданської армії, а його звинувачують у звірствах під час війни. ООН заявляла, що напад на місто Ель-Фашер у жовтні 2025 року мав ознаки геноциду.

Суданська активістка за демократію та права жінок Гала аль-Каріб заявила, що Нуссейбе не має досвіду незалежних дій від політики її країни щодо Судану. Співзасновник правозахисної організації Sudan Action Hub Ібрагім Алдума вважає, що її обрання може підірвати довіру постраждалих від війни до ООН.

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Колишній виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот заявив, що Нуссейбе заперечувала роль ОАЕ в озброєнні та підтримці Сил швидкої підтримки, попри факти, на які він посилається. Представник Human Rights Watch Бруно Станьйо Угарте також сказав, що відкидання Нуссейбе доповідей ООН про зв’язки ОАЕ з цим формуванням завдало шкоди правосуддю та притягненню винних до відповідальності.

Позиція кандидатки та процедура відбору

У заяві у вівторок Нуссейбе назвала злочини Сил швидкої підтримки жахливими та пообіцяла підтримувати роботу місій ООН зі встановлення фактів, забезпечення підзвітності й перехідного правосуддя щодо війни в Судані. Вона також повідомила, що взяла відпустку з урядової посади в ОАЕ, зважаючи на зобов’язання щодо незалежності, які передбачає посада генсека ООН.

Для обрання кандидат має отримати щонайменше дев’ять голосів із 15 у Раді Безпеки ООН і не зазнати вето від США, Великої Британії, Китаю, Франції або росії. Під час неформального голосування раніше цього місяця вузькою лідеркою перегонів була колишня віцепрезидентка Коста-Рики Ребека Грюнспан, однак вона та інші кандидати отримали щонайменше по два голоси проти від постійних членів Радбезу.

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