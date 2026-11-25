Щонайменше 19 цивільних, за даними Суданської обсерваторії прав людини, загинули внаслідок атак безпілотників у штаті Блакитний Ніл на південному сході Судану. Ще майже 25 людей дістали поранення, більшість із них — діти, повідомляє Anadolu Agency.

Жертви в двох містах

Правозахисна організація стверджує, що атаки сталися у вівторок, а більшість жертв зафіксували в місті Ед-Дамазін. За її версією, воєнізовані Сили швидкої підтримки Судану запустили понад 30 безпілотників із вибухівкою по житлових кварталах та об'єктах міста, де перебувають десятки тисяч внутрішньо переміщених людей.

В Ед-Дамазіні загинули 17 членів чотирьох родин: троє з родини Мохамеда Салема, семеро з родини Аль-Думи Аль-Аміна Аль-Хаді, четверо з родини Хассана Мохамеда Ахмеда та троє з родини Зухаль. Ще двоє людей, за даними обсерваторії, загинули в місті Ер-Росейрес.

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Заяви сторін і бойові дії

Обсерваторія заявила, що мішенню атак були беззбройні цивільні, зокрема діти, жінки та літні люди. Організація закликала міжнародну спільноту запровадити санкції проти Сил швидкої підтримки та осіб, яких вона звинувачує в постачанні їм зброї, фінансуванні й політичній підтримці. Також правозахисники закликали захистити цивільних і припинити атаки дронів та обстріли.

Суданська влада та Сили швидкої підтримки одразу не коментували повідомлення про жертви. Свідки розповіли Anadolu Agency, що ввечері у вівторок сили протиповітряної оборони суданської армії відбили атаку дронів на Ед-Дамазін; вони чули інтенсивний зенітний вогонь, вибухи та бачили дим.

Атаки відбулися на тлі поновлення боїв у штаті Блакитний Ніл. Сили швидкої підтримки в понеділок заявили про встановлення контролю над стратегічним районом Суда, тоді як суданська армія повідомила про підвищення бойової готовності та розгортання підрозділів 4-ї піхотної дивізії у штаті.

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