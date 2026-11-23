Ізраїльська правозахисна організація Physicians for Human Rights Israel заявила про систематичне перешкоджання роботі палестинських медиків на окупованому Західному березі Палестини. Як повідомляє The National, у звіті організації стверджується, що ізраїльські військові та поселенці вдаються до насильства, обмежень і перешкод щодо автомобілів швидкої допомоги та медичних клінік.

Зростання кількості інцидентів

Автори звіту назвали автомобілі швидкої допомоги й клініки «прямими об'єктами зловживань, перешкоджання та насильства». На їхню думку, це свідчить про зміну політики Ізраїлю, а практики, застосовані в Газі, дедалі частіше повторюються на Західному березі.

У звіті наведено дані організацій Insecurity Insight і Safeguarding Health in Conflict Coalition. За їхніми підрахунками, у 2022 році на Західному березі зафіксували 93 випадки насильства або перешкоджання роботі системи охорони здоров'я, а у 2024 році таких випадків було вже 422.

Дослідники зазначили, що після жовтня 2023 року зросла не лише кількість інцидентів, а й інтенсивність насильства, форми перешкод та сукупна шкода для екстреної медичної допомоги.

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Свідчення медиків поблизу Наблуса

Для звіту опитали 25 палестинських медиків поблизу Наблуса. Організація виокремила три типи порушень, про які вони розповіли: обмеження пересування медиків, прямі напади на бригади екстреної допомоги та регулярне приниження персоналу.

Один із працівників екстреної допомоги повідомив, що через військову активність ізраїльських сил машині швидкої довелося шукати об'їзд до села. За його словами, до моменту доправлення пацієнта до клініки той утратив свідомість.

Інший парамедик із півдня району Наблуса розповів, що під час евакуації поранених в оливковому гаю медики, за його словами, потрапили під вогонь ізраїльських сил і поселенців. Ще один працівник швидкої допомоги заявив, що ізраїльський військовий погрожував йому, переглянув його телефон і розбив пристрій.

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