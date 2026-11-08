У США Ірансько-американський фонд правового захисту заявив у терміновому клопотанні до федерального суду, що влада країни планувала депортувати 11 громадян Ірану до Ірану через Пакистан у ніч на 8 листопада. Організація вважає, що операція могла порушити судову ухвалу про обов’язкове завчасне письмове повідомлення. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Маршрут через Пакистан

За даними фонду, десятьох чоловіків і одну жінку мали доправити рейсом з аеропорту Фінікс—Меса-Гейтвей до Ісламабада з дозаправкою у Грузії (країні). Далі їх планували перевезти до Ірану 10 листопада. Затриманим, за твердженням організації, видали 15-денні транзитні візи Пакистану.

У клопотанні зазначено, що Служба імміграційного та митного контролю США (ICE) пізно ввечері 7 листопада перевезла 11 затриманих із центрів утримання у Флоренсі та Елої до міста Меса в Аризоні. Чартерний рейс мав вилетіти близько 4:00, однак підтвердження його відправлення за розкладом не було.

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Заява про порушення ухвали

Також фонд повідомив, що в п’ятницю іранський посадовець зустрівся із сімома затриманими чоловіками в центрі утримання в Аризоні. За даними клопотання, він повідомив їм маршрут і показав офіційний польотний маніфест із прізвищами всіх 11 осіб.

Фонд стверджує, що заплановане переміщення суперечило ухвалі федеральної судді Ани К. Рейєс від 15 жовтня. Вона зобов’язує уряд надати письмове повідомлення щонайменше за п’ять робочих днів до переміщення громадянина Ірану до Ірану або третьої країни, що координує таке переміщення. За твердженням правозахисників, адміністрація подала до суду повідомлення ex parte у вівторок, тож до недільного рейсу минуло лише три робочі дні.

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