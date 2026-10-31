Правозахисники заявили про зникнення 13 дітей і молодих чоловіків у Сані — Asharq Al-Awsat

У столиці Ємену Сані та її околицях останніми тижнями почастішали зникнення дітей і молодих чоловіків. Місцеві правозахисні джерела припускають, що представники руху хуситів можуть заманювати їх до військових таборів, навчати бойових навичок і відправляти на фронт без відома або згоди родин, повідомляє Asharq Al-Awsat.

За даними цих джерел, від початку жовтня в різних районах Сани зникли близько 13 дітей і молодих чоловіків. Більшість із них були віком від 15 до 23 років. Частину зниклих, за словами джерел, згодом знайшли у військових таборах хуситів або на фронті після того, як їх нібито залучили до бойової підготовки без відома родин.

Родини шукають зниклих самостійно

Правозахисні джерела стверджують, що діти й молоді чоловіки зникають зі шкіл, вулиць і житлових кварталів. Їхні родини шукають інформацію самостійно та звертаються по допомогу через соціальні мережі. За цими даними, підконтрольні хуситам силові структури не реагують на заяви про зникнення й не повідомляють про долю людей.

Від початку року в Сані та інших містах під контролем хуситів повідомляли про сотні зникнень дітей і молодих чоловіків, зазначили джерела. Деякі родини досі не знають, де перебувають їхні близькі.

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Серед випадків, про які стало відомо протягом останніх двох днів, названо зникнення 16-річного Амджада Номана ас-Сарухі з району Аль-Ансі в центральній частині району Маїн, а також 22-річного Мухтара Абдулли Хасана ар-Ріфаї, який зник поблизу ринку Хазір на околиці столиці.

Підозри щодо вербування

Одна з родин, за даними видання, п'ять днів шукала неповнолітнього, який зник у Сані два місяці тому. Згодом представник хуситів повідомив їм, що хлопець перебуває у військовому таборі на півночі міста. Родич заявив виданню, що хлопця заманили до табору та провели бойову підготовку без відома його сім'ї.

Житель Сани на ім'я Муджиб, батько чотирьох дітей, розповів, що родини бояться відпускати дітей навіть у звичайних справах. За його словами, батьки хочуть, аби діти могли навчатися й вести звичайне життя без ризику вербування та відправлення на фронт.

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