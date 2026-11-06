Правозахисниця Іман Мазарі та її чоловік оскаржили 10-річні вироки в Пакистані — Dawn

Правозахисниця Іман Зайнаб Мазарі-Хазір та її чоловік Хаді Алі Чаттха подали до Ісламабадського високого суду в Пакистані апеляції на вироки антитерористичного суду у справі про порушення безпеки. Вони також попросили призупинити виконання покарань і звільнити їх під заставу на час розгляду апеляцій, повідомляє Dawn.

29 жовтня антитерористичний суд в Ісламабаді засудив кожного з них до 10 років ув’язнення у цій справі. Суд також призначив їм по одному року ув’язнення та штрафи по 50 тисяч пакистанських рупій за перешкоджання посадовцю у виконанні службових обов’язків. Ще по два роки ув’язнення кожному призначили за напад або застосування кримінальної сили з метою перешкодити посадовцю виконувати обов’язки.

Аргументи сторони захисту

Адвокати Файсал Сіддікі, Ріасат Алі Азад і Зайнаб Джанджуа в апеляціях заявили, що суд першої інстанції не забезпечив справедливого судового розгляду, а провадження було незаконним і свавільним. За їхніми словами, обвинувачення сформулювали без надання необхідних копій документів, а запис про невизнання вини внесли від імені апелянтів, хоча вони такого не заявляли.

Захист також стверджує, що частину доказів обвинувачення, зокрема свідчення трьох свідків, заслухали без присутності Мазарі-Хазір, Чаттхи та їхніх адвокатів. Апеляції також оскаржують проведення процесу у в’язниці: адвокати назвали його схожим на таємний судовий розгляд і заявили, що подружжю не дали належно та конфіденційно спілкуватися із захисниками.

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На думку захисту, обвинувачення не довело мети чи задуму, потрібних для застосування антитерористичного законодавства. В апеляції зазначили, що сам суд описав інцидент як звичайний, а докази, за версією адвокатів, свідчили, що пара прямувала до суду, коли її зупинили біля бар’єра. Апелянти просять скасувати вирок і виправдати їх.

Заклик правозахисних організацій

Окремо 23 міжнародні правозахисні організації, серед яких Amnesty International, Alliance for Lawyers at Risk, Lawyers for Lawyers і PEN Norway, закликали владу Пакистану негайно та безумовно звільнити Мазарі-Хазір і Чаттху. У спільній заяві організації засудили, за їхнім формулюванням, широке зловживання системою кримінального правосуддя проти двох юристів.

Вони висловили занепокоєння тим, що антитерористичне законодавство застосовують для кримінального переслідування та залякування адвокатів, які займаються правозахисною діяльністю. Організації також заявили, що процес у в’язниці Адіала в Равалпінді не відповідав стандартам справедливого суду: за їхніми даними, обвинувачених утримували в залі суду в конструкції, схожій на клітку, що ускладнювало спілкування із захистом.

У заяві нагадали, що 17 вересня Верховний суд призупинив виконання 17-річних вироків подружжю у справі щодо дописів у соціальних мережах, після чого їх знову затримали. Організації закликали переглянути використання антитерористичного законодавства та закону PECA щодо адвокатів, журналістів, правозахисників і мирних критиків.

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