Представник ООН заявив про безпрецедентну ізоляцію КНДР — UN News

КНДР стала ізольованішою, ніж будь-коли у своїй історії, заявив керівник офісу Управління Верховного комісара ООН з прав людини в Сеулі Джеймс Хінен. За його словами, до країни практично неможливо потрапити, а кордон із Китаєм настільки щільно закритий, що навіть нелегальні перетини майже припинилися. Про це він розповів в інтерв’ю UN News.

Офіс ООН моніторить ситуацію без прямого доступу до КНДР. Хінен зазначив, що його співробітники спираються передусім на свідчення людей, які зазнали порушень або були їхніми очевидцями, а також на інформацію уряду КНДР і супутникові знімки. Загалом організація опитала приблизно тисячу людей.

Обмеження доступу та нестача продовольства

За словами Хінена, ізоляція обмежує доступ населення до зовнішньої інформації, медикаментів, лікування та окремих продуктів. Жителі країни не мають доступу до інтернету, а міжнародні гуманітарні організації, зокрема структури ООН, не можуть потрапити до КНДР уже п’ять або шість років.

Представник ООН також повідомив, що всі опитані його офісом люди в певний момент згадували голод. Він зазначив, що раніше цього року в країні була посуха, хоча врожай оцінюють як прийнятний. За його словами, нереформована система виробництва й розподілу продуктів може спричиняти поширені проблеми з харчуванням. Під час пандемії COVID-19, додав Хінен, у країні фіксували випадки смерті від голоду, хоча не в таких масштабах, як у 1990-х роках.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Примусова праця і контроль

Хінен заявив, що примусова праця є частиною життя людей у КНДР. Йдеться, зокрема, про так звані ударні бригади, учасників яких можуть скеровувати на громадські роботи на дні, тижні, місяці або роки без оплати. За оцінкою офісу ООН, школярів у багатьох районах також залучають до польових робіт під час збору врожаю, що є формою дитячої примусової праці.

Водночас КНДР змінюється: влада будує лікарні та фабрики в межах програми зі спорудження підприємств у 20 районах щороку протягом 10 років. У країні діють тисячі базових станцій 3G, доступні понад 20 типів смартфонів, а мобільний банкінг набув широкого поширення. Однак ці технології функціонують у закритому середовищі без доступу до інтернету та, за словами Хінена, можуть робити державний нагляд ефективнішим.

Окремою проблемою він назвав сім’ї, розділені між КНДР, Республікою Корея та частково Японією внаслідок примусових зникнень, до яких КНДР була причетна в минулому. Хінен зазначив, що ООН домагається прогресу для відновлення зустрічей таких родин, які проводилися до 2018 року.

Читай нас у