Представники Трампа обговорили уряд єдності Нетаньягу й Айзенкота — Jerusalem Post

В Ізраїлі представники президента США Дональда Трампа обговорили з ізраїльськими посадовцями можливість створення уряду єдності за участю прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та Гаді Айзенкота. Про це з посиланням на The Washington Post повідомляє Jerusalem Post.

Розбіжності в адміністрації США

За даними видання, посадовці в адміністрації Трампа мають різні позиції щодо формату такого уряду єдності. Неназваний представник партії «Лікуд» заявив, що, на його думку, Айзенкоту бракує такої рішучості, як Нетаньягу.

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Той самий співрозмовник сказав, що Трамп хоче бачити в Ізраїлі стабільний і надійний уряд, який можна буде сформувати якомога швидше після виборів.

Партнерство на тлі напруженості з Іраном

Джерела The Washington Post також повідомили, що Нетаньягу казав американським посадовцям: Айзенкот був би найкращим партнером у разі відновлення бойових дій між Ізраїлем та Іраном. За інформацією видання, Нетаньягу також говорив американським і європейським чиновникам, що в разі партнерства з Айзенкотом домагатиметься формування більш поміркованої коаліції.

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