Представники ВМС США відвідали верф HD Hyundai в Ульсані — Korea Herald

Високопосадовці ВМС США та Корпусу морської піхоти відвідали верф HD Hyundai Heavy Industries в Ульсані, Південна Корея, щоб оцінити її спроможності з будівництва військових кораблів. Візит відбувся 4 листопада на тлі спільних зусиль Сеула і Вашингтона з відродження суднобудівної промисловості США в межах ініціативи MASGA — Make American Shipbuilding Great Again, повідомляє Korea Herald.

Склад американської делегації

До делегації увійшли помічник міністра ВМС США з питань енергетики, інфраструктури та довкілля Брендан П. Роджерс, заступник командувача Корпусу морської піхоти США з питань інфраструктури та логістики генерал-лейтенант Ендрю М. Нібел, а також командувач Сил Корпусу морської піхоти США в Кореї генерал-майор Валері А. Джексон.

Згідно з підписом до фотографій, оприлюднених на платформі Пентагону Defense Visual Information Distribution Service, американські посадовці оцінювали можливості військового суднобудування, інфраструктуру об'єктів та логістичну підтримку в Південній Кореї.

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Оцінка логістичних можливостей

Під час поїздки делегація також розглядала можливості посилення морського забезпечення, підвищення оперативної готовності та зміцнення союзу Південної Кореї і США.

У жовтні HD Hyundai уклала угоду з американською інженерно-будівельною компанією Kiewit про створення спільного підприємства для будівництва нової верфі у США. Початок будівництва заплановано на наступний рік, а повномасштабну роботу підприємства — на 2029 рік.

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