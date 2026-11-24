Спеціальна представниця Великої Британії з питань зміни клімату Рейчел Кайт закликала терміново реформувати механізм кліматичних самітів ООН після того, як переговори COP31 в Анталії, Туреччина, завершилися без угоди. Це був перший за 17 років випадок, коли країни-учасниці не змогли досягти консенсусу, повідомляє Politico Europe.

Чому угоду не ухвалили

Велика Британія, ЄС, багато держав, що розвиваються, а також малі острівні країни відкинули проєкт підсумкового документа. У ньому не було згадки про викопне паливо, яке спричиняє глобальне потепління.

Кайт назвала відмову від документа складним політичним рішенням, але вважала його правильним. На її думку, погодження компромісного тексту могло б залишити наступній конференції невпорядкований пакет домовленостей.

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Пропозиції щодо змін

Британська представниця заявила, що країнам слід переглянути бюрократичні процедури COP та порядок ухвалення рішень. Нині фінальні тексти конференцій мають бути погоджені консенсусом майже 200 держав. За її словами, багато країн готові обговорювати зміну цього підходу.

Кайт також розкритикувала вплив країни-господаря та президентства саміту на переговори. Вона зазначила, що Туреччина й Австралія, які були співгосподарями COP31, наголошували на новій цілі з електрифікації, попри заперечення багатьох країн.

Вона закликала зробити конференції компактнішими та зосередити їх на протидії зміні клімату, а також фінансуванні декарбонізації й адаптації бідніших держав. COP32 заплановано провести в листопаді 2027 року в Аддис-Абебі, Ефіопія.

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