Представниця ООН попередила про ризики для врожаїв Африки — Al Jazeera

У Досі, Катар, представниця ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) Лус Марія де ла Мора заявила, що різке зростання вартості добрив може вплинути на врожаї в африканських країнах наступного року, а також на доступність і ціни продовольства. Про це повідомляє Al Jazeera.

За словами де ла Мори, кризу навколо Ормузької протоки, пов’язану з війною США та Ізраїлю проти Ірану, необхідно владнати якнайшвидше. Вона зазначила, що через підвищення цін на добрива чимало країн уже скорочують їх використання, що може позначитися на врожаях наступного року.

Вплив на аграрні країни

Міністерка у справах жінок, громад, малого та середнього бізнесу Зімбабве Моніка Муцвангва назвала дорожчання пального й добрив особливо серйозною проблемою для країни, де понад 70% населення залежить від сільського господарства.

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Міністр торгівлі, промисловості та кооперативів Уганди Санджай Танна повідомив, що ціни на пальне в країні зросли більш ніж удвічі. За його словами, угандійський шилінг утратив 10% вартості щодо долара США. Водночас натуральне сільське господарство та внутрішнє виробництво продовольства частково захищають Уганду від коливань міжнародного ринку.

Ланцюги постачання

Де ла Мора наголосила, що наслідки подорожчання нафти виходять за межі вартості енергії: вони порушують ланцюги постачання і тривають довше, ніж очікувалося. До нинішніх перебоїв через Ормузьку протоку проходила приблизно п’ята частина світової торгівлі нафтою та скрапленим природним газом.

На Всесвітньому інвестиційному форумі UNCTAD, який відбувся в Досі 25–26 жовтня, посадовці також говорили про потребу в інвестиціях, прозорих інституціях, надійному енергопостачанні та цифровій інфраструктурі. Заступник прем’єр-міністра Республіки Конго Жан-Жак Буя заявив, що країна прагне розвивати місцеву переробку природних ресурсів, аби більша частина доданої вартості залишалася в країні.

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