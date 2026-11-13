Представниця Замбії, за даними BBC, знялася з Міс Всесвіт через візу — The Independent

Представниця Замбії Памела Мубанга, за даними BBC, відмовилася від участі у 75-му конкурсі «Міс Всесвіт», фінал якого запланований у Пуерто-Рико, території США. Причиною стали труднощі з отриманням американської візи, повідомляє The Independent.

Труднощі для учасниць з Африки

Розанна Голл, яка має представляти Зімбабве, повідомила у відео в соцмережах, що в день запланованого вильоту до Пуерто-Рико вона не отримала необхідного дозволу на поїздку. За її словами, її команда намагалася домогтися схвалення візи через часткові обмеження США для громадян Зімбабве та інших країн.

Голл зазначила, що з подібними труднощами стикаються й інші африканські учасниці. Представниця Південного Судану Амилія Денг у коментарі під її відео написала, що її участь також лишається під питанням. За два дні до цього організатори «Міс Всесвіт» привітали Денг як першу представницю Південного Судану в історії конкурсу.

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Візові обмеження США

Організація «Міс Всесвіт» у Замбії заявила, що 25-річна Мубанга відмовилася від участі через президентські обмеження на поїздки, які стосуються Замбії та інших африканських країн. За інформацією BBC, ці обмеження зачепили ще п'ять африканських держав.

Президентська прокламація Дональда Трампа №10998, що набула чинності у січні, передбачає обмеження на в'їзд і видачу віз громадянам 39 країн, а також людям із проїзними документами Палестинської адміністрації. США повністю призупинили видачу віз громадянам 19 країн, зокрема Південного Судану. Для ще 19 держав, серед яких Замбія та Зімбабве, діють часткові обмеження. Учасниці конкурсу почали прибувати до Пуерто-Рико для реєстрації 8 листопада, а фінал запланований на 24 листопада.

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