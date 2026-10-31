Прем’єр Австралії Албанезе летить на саміт Співдружності — ABC News Australia

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе вирушає до Антигуа і Барбуди на зустріч глав урядів країн Співдружності націй. На саміті він планує просувати австралійську кампанію за місце в Раді Безпеки ООН у 2029–2030 роках, повідомляє ABC News Australia.

Албанезе заявив, що форум дасть Австралії можливість співпрацювати з близькими партнерами щодо зміни клімату, захисту океанів, торгівлі, інвестицій та розвитку штучного інтелекту. Присутність лідерів 56 держав також має дозволити австралійському прем’єрові провести переговори з ключовими групами перед листопадовими зустрічами COP31, АТЕС, G20 та Східноазійським самітом.

Переговори з Британією та Канадою

На полях саміту Албанезе планує зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом і прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а також із кількома лідерами тихоокеанських та африканських держав. Розмова з Бернемом, зокрема, має стосуватися штучного інтелекту, паливної безпеки на тлі війни на Близькому Сході та зростання кількості британців, які прибувають до Австралії за робочими туристичними візами.

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Після скасування в межах угоди про вільну торгівлю 2021 року вимоги для британських мандрівників працювати в сільських і регіональних районах Австралії кількість власників таких віз із Великої Британії майже подвоїлася. Австралійський уряд розпорядився уповільнити розгляд заяв на такі візи, яких налічується близько 80 тисяч на рік. Водночас британські громадяни й надалі можуть не виконувати вимогу щодо регіональної праці.

Клімат і геополітика

Саміт Співдружності є одним із небагатьох багатосторонніх форумів без участі США та Китаю, однак геополітичні питання залишаються серед важливих тем. Китай протягом двох десятиліть фінансував великі інфраструктурні проєкти в Карибському регіоні, зокрема головний порт, аеропорт і крикетний стадіон Антигуа. Адміністрація президента США Дональда Трампа також оголосила про інвестиції понад 340 млн доларів США у 15 карибських країн — на цифрову інфраструктуру, охорону здоров’я та регіональну безпеку.

Лідери Карибського басейну й Тихого океану мають обговорити кліматичні загрози та наслідки колоніалізму. Підвищення рівня моря становить екзистенційну загрозу для низинних карибських країн, економіка яких значною мірою залежить від туризму. Очікується, що програму саміту в Сент-Джонсі розпочне крикетний матч лідерів на стадіоні імені Віва Річардса, який відвідає Албанезе.

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