Прем’єр Австралії Альбанезе закликав США деескалювати війну з Іраном — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе закликав Сполучені Штати деескалювати війну з Іраном. Він заявив, що продовжить дипломатичні звернення до Вашингтона, пов’язуючи конфлікт із впливом на світову торгівлю та вартість життя в Австралії, повідомляє Anadolu Agency.

Теми саміту Співдружності

За даними Австралійської телерадіомовної корпорації ABC, Альбанезе назвав результати проміжних виборів у США дуже значущими та повідомив, що вони були однією з головних тем зустрічі глав урядів Співдружності націй. На виборах, що відбулися у вівторок, демократи отримали контроль над Палатою представників США та здобули більшість губернаторських посад.

За словами австралійського прем’єра, учасники саміту прагнуть завершення війни та відкриття Ормузької протоки. Він також пов’язав ситуацію з інфляцією у світовій економіці й потребою зберігати умови для вільної торгівлі.

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Звернення до Вашингтона

Альбанезе зазначив, що вже публічно й безпосередньо говорив президентові США Дональду Трампу про необхідність деескалації. Водночас він не вважає за потрібне займати жорсткішу позицію щодо американського президента та планує діяти дипломатично в інтересах Австралії.

США та Ізраїль розпочали військовий наступ проти Ірану 28 лютого. У квітні було досягнуто припинення вогню, а в червні підписано меморандум про взаєморозуміння в межах спроб укласти мирну угоду, однак конфлікт досі не врегульований.

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