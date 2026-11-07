Прем’єр-міністр Австралії не виключив запровадження перевірки доходів для отримувачів субсидій на домашні батареї в межах програми вартістю 7,2 млрд австралійських доларів. Це питання обговорюють на тлі пошуку урядом бюджетних заощаджень, повідомляє ABC News Australia.

Пошук бюджетних заощаджень

Міністр довкілля Мюррей Ватт заявив, що всіх міністрів попросили знайти можливості для економії у своїх відомствах перед середньорічним оновленням бюджету. Водночас він назвав програму Cheaper Home Batteries Scheme надзвичайно успішною.

За даними Australian Financial Review, Казначейство Австралії готує варіанти скорочення програми, зокрема зменшення субсидії на початкову вартість батареї. Наразі знижка покриває приблизно 25% ціни обладнання.

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Міністр енергетики Кріс Бовен повідомив, що від початку програми у 2025 році в Австралії встановили близько 600 тисяч домашніх батарей. За його словами, такі системи також сприяють зниженню цін для всіх споживачів, зокрема для тих, хто їх не має.

Позиція опозиції

У травні умови надання субсидій уже змінили, щоб кошти програми не вичерпалися надто швидко. Опозиційна Коаліція закликала повністю скасувати програму. Тіньовий міністр енергетики Ден Тіган назвав її небезпечною та надто дорогою і заявив, що скасування субсидії могло б допомогти у боротьбі з інфляцією.

Тіньовий скарбник Тім Вілсон заявив, що опозиція прагне скасувати державні програми, які, на її думку, посилюють інфляцію. У відповідь Ватт звинуватив опозицію в блокуванні 10 млрд австралійських доларів заощаджень, які перебувають на розгляді Сенату.

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